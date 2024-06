Lörrach: Sozialarbeit an zwei Schulen soll ausgebaut werden

Als einen wichtigen und unverzichtbaren Bestandteil des pädagogischen und präventiven Angebots an den Lörracher Schulen bezeichnet Fachbereichsleiterin Ilona Oswald die Schulsozialarbeit. Aktuell werden von der Stadt Lörrach 9,95 Stellen an zwölf Schulen mitgefördert. Der Gemeinderat soll nun der Stellenaufstockung für die Schulsozialarbeit an der Albert-Schweitzer-Schule um 30 Prozent und an der Hellbergschule um fünf Prozent ab dem nächsten Schuljahr zustimmen. Diese Beschlussempfehlung für den Gemeinderat hat der Hauptausschuss voll mitgetragen.