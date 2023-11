Das Elternhaus-Projekt

Der Förderverein für krebskranke Kinder stand in den letzten Jahren vor einer beispiellosen Herausforderung. Die Universitätsklinik Freiburg baute in den vergangenen Jahren eine neue Kinderklinik. So musste auch der Förderverein sein „Elternhaus“, in dem Eltern und Geschwister der kleinen Krebspatienten für die Dauer der Behandlung wohnen konnten, am neuen Standort neu errichten. Die räumliche Nähe von den kleinen Patienten zu ihren Eltern sei für die Heilung sehr wichtig. „Derzeit sind alle Zimmer voll belegt“, so Krause.