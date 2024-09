Lörrach: Spaß an der Bewegung und am Teamgeist fördern

Unterstützung aus Weil

Auch die beiden Tennis-Camps beim Tennisclub Haltingen erfreuten sich großer Beliebtheit. Hier konnten die Kinder ihre Vor- und Rückhand perfektionieren, während sie gleichzeitig viel Spaß auf dem Platz hatten. Professionelle Trainer halfen den jungen Tennisspielern, ihr Spiel zu verbessern und sorgten für abwechslungsreiche Übungseinheiten, die die Freude am Sport förderten.

Im Basketball-Camp lag der Schwerpunkt auf der Förderung von Koordination und Ballgefühl. Dribbeltechniken, Wurfübungen und spannende Partien standen auf dem Programm, bei dem die Teilnehmer ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem Basketball ausbauten und gleichzeitig den Teamgeist erlebten.

Vielfältige Aktivitäten

Die polysportiven Camps, in denen verschiedene Sportarten im Mittelpunkt standen, boten den Kindern eine besonders große Vielfalt an Aktivitäten – von Turnen über Ballsportarten bis hin zu Geschicklichkeitsspielen. Diese Vielseitigkeit ermöglichte es den Kindern, unterschiedliche Sportarten kennenzulernen und neue Leidenschaften zu entdecken. Sport und Bewegung seien nicht nur im Schulalltag wichtig, sondern auch in der Ferienzeit von großer Bedeutung. Gerade in den langen Sommerferien böten Sportcamps eine wertvolle Gelegenheit, die Kinder aktiv zu halten und ihnen gleichzeitig eine sinnvolle und gesunde Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen. Bewegung fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern unterstützt auch die geistige Entwicklung, das Selbstbewusstsein und das soziale Miteinander. Die Feriensportcamps der Kinder-Sportakademie bieten den perfekten Rahmen, um Kinder zu motivieren, sportlich aktiv zu bleiben und in einer positiven, gemeinschaftlichen Umgebung ihre Ferien zu genießen.