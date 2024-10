Lörrach: Spaßiges und Meditatives auf der Burghof-Bühne

Daneben gibt es mitreißendes Virtuoses wie die Flamenco Fantasy, also Flamenco auf einem Instrument, das man sonst nicht mit diesem Tanz verbindet.

Auf der Burghofbühne erlebt man Igudesman nicht mit dem Pianisten wie schon einmal in Riehen, wo die beiden auf Rachmaninows „große Hände“ machten, sondern mit der zarten Lucy Landymore, einer Perkussionistin und Komponistin, die am Vibrafon mit den Schlägeln, aber auch mit dem Bogen sphärische Klänge zu farbig waberndem Theaternebel in den Saal zaubert. Es sind mystisch raunende Stücke, leise, lieblich, ätherisch. Und ein rechter Kontrast zum wilden Geiger. Zusammen sind sie unschlagbar in Eigenkompositionen wie in einem jazzig swingenden Stück, das von kubanischen Rhythmen inspiriert ist.

Dass der Filmkomponist Hans Zimmer, bei dem sich die beiden Musiker kennengelernt haben, einzigartige Musik schreibt, hörte man in den „Interstellar“-Variationen aus dem gleichnamigen Science-Fiction-Film von Christopher Nolan in einem eigenen Arrangement des Soundtracks für Violine und Vibrafon: minimalistische, schwebende, kosmische Klangwelten.