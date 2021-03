Lörrach SPD-Antrag:RahmenplanEngelplatz

Als Begründung führt die Fraktion zudem schriftlich an, dass das laufendende Bebauungsplanverfahren „Nördlich Engelplatz“ lediglich Aussagen zur möglichen Bebauung der betroffenen Grundstücke treffe. Diese sollte jedoch nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr sollte sich die Bebauung an einer Gesamtaussage zur künftigen Gestaltung und Funktion des Platzes an sich, der ihn umgebenden Gebäude sowie der verkehrlichen Anbindung an die Innenstadt orientieren, da der Platz nicht aus sich heraus zu neuem Leben erweckt werden könne.

„Als geeignetes, weil äußerst flexibles und keinem standardisierten Verfahren unterworfenes Planungsinstrument sehen wir in der schnellstmöglichen Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplanes für den Engelplatz ein geeignetes Instrument“, so der ­Antrag, um insbesondere folgende Punkte zu klären: „Konkrete gestalterische Maßnahmen zur Aufwertung des Engelplatzes Aussagen zur städtebaulichen Fassung des Platzes durch die ihn umgebende Bebauung/platzbildende Wirkung der Bauten – insbesondere zur Frage des geplanten Hochhauses, der bestehenden Baulücken sowie zum Erhalt einzelner Bestandsbauten Aussagen zu Maßnahmen der nötigen Klimaanpassung Aussagen zur Nahversorgungsfunktion Aussagen zur städtebaulichen Integration des ältesten Hauses der Stadt. Aussagen zu einer oberirdischen Anbindung des Platzes als auch der Post an die Innenstadt für Fußgänger wie Radfahrer. Aussage zur Funktionalität und Perspektive eines Kreisverkehrs,“ fordern für die SPD-Fraktion Christiane Cyperrek und Hubert Bernnat.