Lörrach: SPD: finanzielle Prioritätensetzen wird schwierig

Gewaltige Investitionen

Die gewaltigen weiteren Investitionen stehen nach Einschätzung der SPD allerdings erst ab 2026 mit den Schulen und der Rathaussanierung an. Aber auch die weitere städtische Infrastruktur, öffentliche Gebäude, Schulen, Kindergärten, ÖPNV, Straßen und Plätze sowie das Hallenbad dürften „nicht verlottern“, so eine Mitteilung der Sozialdemokraten. „Dazu brauchen wir genügend Bauunterhaltungsmittel und städtisches Fachpersonal. Das Leben der Menschen findet auf kommunaler Ebene statt, vor Ort ist die Betroffenheit am größten“, so Schlecht.

Deshalb erwartet Christa Rufer in der Stadt bei den Themen Wohnungsmangel, Schulen, Kinderbetreuung, Verkehr, Feuerwehr, Kultur und Sport wohnortnahe emotionale Diskussionen.