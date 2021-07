Lörrach SPD fordert Parkraumkonzept

Schon jetzt gibt es in Lörrach eigentlich klare Regeln und eine Parkraumbewirtschaftung. „Was wir allerdings sehen, ist, dass diese – auch im Vergleich zu anderen Städten – in einem erheblichen Maße nicht eingehalten werden“, so Cyperrek. Es reicht ein Blick auf die „Parkplätze“ in die Fußgängerzonen Grabenstraße oder Basler Straße Nord in der Zeit, in der die Poller unten sind, oder ein Blick auf die Anwohner- und Behindertenparkplätze und die Gehwege rund um die Fußgängerzone. „Schon jetzt also funktioniert die Parkraumbewirtschaftung nicht wirklich“, bilanziert die Fraktion. „Gerade Anwohnern ist eine erhöhte Gebühr kaum zu vermitteln, wenn ihre Parkzonen trotzdem weiterhin von Unberechtigten zugeparkt sind“.

Bevor eine Parkraumerhebung beauftragt werde, braucht die Stadt daher ein umfassendes Konzept, wie das überhaupt umgesetzt werden könne. Dabei muss auch geklärt werden, wieviel zusätzliches Personal für eine wirksame Kontrolle und für das Management benötigt werde und welche Investitionen für Markierungen, Beschilderungen, Parkscheinautomaten nötig sind. Abgeklärt werden muss überdies, ob es Zuschüsse gibt und wofür mögliche Einnahmen verwendet werden: so zum Beispiel zum Ausbau sicherer Fahrradwege oder zur Unterstützung des von der SPD initiierten Ein-Euro-Tickets.