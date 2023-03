Lörrach SPD: Kluge Waldbewirtschaftung ist Klimaschutz

Dadurch könnten energieintensive und klimaschädliche Emissionen vermieden werden. Dies habe gerade auch der aktuelle Besuch der Lörracher Arbeitsgruppe „Waldentwicklungsplan“ bei der Forstlichen Versuchsanstalt in Freiburg verdeutlicht. Die SPD-Fraktion werde auch weiterhin der fachkundigen Beförsterung durch den Landkreis Lörrach grundsätzlich zustimmen. „Die bisherige Zusammenarbeit der Forstverwaltung mit der Stadt Lörrach war sehr gut und hat sich bewährt“, so Schlecht. Immerhin habe der Lörracher Stadtwald eine Größe von 1150 Hektar.

Bannwald und Nutzwald

„Wir in Lörrach und den Ortsteilen sind in der glücklichen Lage sowohl Bannwald, Biotope und Waldrefugien sowie einen Nutzwald zu haben“, erläutert Schlecht. Die Waldflächen befinden sich im Besitz des Landes, der Stadt und in privater Hand. Die Förster vor Ort leisteten mit ihrer Fachkenntnis wertvolle Arbeit im Waldmanagement. „Wir brauchen Baumarten und angepasste heimische Wälder die gedeihen auf der Grundlage von höheren Temperaturen, weniger Niederschlägen, vermehrten Extremwetterereignissen und verstärktem Schädlingsbefall“, fordert der SPD-Stadtrat.