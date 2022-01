Lörrach SPD kritisiert „Spaziergänger“-Auftreten

Vielerorts mischten Rechtsextreme bei Protestaktionen mit. Bernnat: „Daher müssen auch ,besorgte’ Bürger sich überlegen, wen und was sie mit ihrer Teilnahme unterstützten. Auch das gehört zur demokratischen Verantwortung.“

„Opfer“ sind Verstorbene

Als „unerträglich“ bezeichnet Bernnat, dass sich immer mehr Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen als „Opfer“ und „Ausgegrenzte“ präsentieren. „Opfer sind die an Covid Verstorbenen, schwer Erkrankten und an den Folgen Leidende, schwere Opfer müssen die Kräfte in den Krankenhäusern und Pflegeheimen bringen.“ Ausgegrenzt würden die, die auf Grund von Vorerkrankungen nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, weil sich immer noch zu wenige geimpft haben. „Dennoch hat sich eine deutliche Mehrheit von fast 75 Prozent in freier Entscheidung impfen lassen. „Das ist die Mehrheit, das ist das Volk, wenn man so will“, heißt es von Seiten der Sozialdemokraten.