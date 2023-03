Lörrach SPD lobt Wohnbaugesellschaft

Erschließungskonzept wurde gut gelöst

Das Erschließungskonzept wurde für die SPD-Fraktion gut gelöst: Eine geordnete städtebauliche Entwicklung von Wohnraum in Verbindung mit einem Quartierzentrum zur Nahversorgung mit Einkaufen, Bäckerei, Café, Arztpraxis und zwei Pflegewohngruppen. Das, was aktuell in der Nordstadt realisiert wird, sind die wahrhaftigen positiven Aufgaben, Ziele und Projekte und Gesicht der Wohnbau Lörrach, schreibt die SPD-Fraktion. Deshalb bedürfe es auch der weiteren politischen und öffentlichen Unterstützung und Solidarität für die Wohn- und Stadtbau Lörrach, erklärte Schlecht gegenüber den Medien.