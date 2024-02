Lörrach: SPD will höhere Beitragsgerechtigkeit auf Kitas ausweiten

Die Begründung

Bei Kita-Beiträgen gebe es bislang nur die Möglichkeit, beim örtlichen Jugendamt einen Antrag auf Gebührenermäßigung oder Gebührenbefreiung zu stellen, wenn die finanzielle Belastung durch die Kita-Gebühren von den Eltern nicht getragen werden könne. Eine Staffelung nach Einkommen existiere bislang nicht; auch weitere Zuschüsse könnten – im Gegensatz zu anderen Kommunen wie etwa Schopfheim – nicht beantragt werden, so der Antrag. „Es gibt also noch keine Beitragsgerechtigkeit“, folgert die SPD. Da Kinder in den Kitas auch die Kernkompetenzen ihres künftigen Bildungsweges erlernten, sei es umso wichtiger, dass alle Kinder – unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern – die Chance eines Kita-Besuches nutzen können. Damit würde ein schlüssiges, durchgängiges System der Beitragsstaffelung vom Kleinkind bis zum Schulkind etabliert werden können, argumentiert die Fraktion der Lörracher Sozialdemokraten.