Pro digno hilft Jugendlichen und Erwachsenen in Not. Mit dem Übergangswohnheim „Rössle“ fördere der Verein obdachlos gewordene oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen mit dem Ziel der Resozialisierung und Resilienzstärkung, so eine Medienmitteilung der Volksbank. Der Vorstandsvorsitzende Günther Heck überreichte kürzlich die Spende an den Pro digno-Einrichtungsleiter Felix Sutter.