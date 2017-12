Lörrach Spende für „tapfere Herzen“

Lörrach. Die „tapferen Herzen“ im Lörracher Kinderland bekamen am Donnerstag Besuch von zwei kleinen Mädchen (5 und 7 Jahre) und ihrer Mama, die den beiden von den Kindertrauergruppen der tapferen Herzen erzählt hatte. Als Elternbeirätin des Oberlin Kindergartens in Binzen hatte die Mutter bereits vor zwei Jahren eine Spendenaktion für die tapferen Herzen organisiert. Daraufhin hatten die beiden Schwestern Hanna und Naemi die Idee, einen kleinen „Garagenweihnachtsmarkt“ bei ihnen zu Hause zu organisieren, um damit die Arbeit in den Kindertrauergruppen zu unterstützen.

Mit Hilfe ihrer Mama haben die beiden unter anderem Pinien-Tannenbäume und selbstgedrehte Bienenwachskerzen gebastelt und ihre ganze Nachbarschaft eingeladen. Neben dem Gebastelten boten sie auch noch gespendete Würstchen zum Verkauf an. Am Donnerstag konnten sie nun in einem Adventssäckchen die Spende in Höhe von 350 Euro überreichen. „Ein wirklich schönes Weihnachtsgeschenk“, bedankt sich das Kinderland in einer Mitteilung. Kontakt: E-Mail tapfereherzen@kinderland-loerrach .de, Angelika Mauch, Tel. 07621/1633950