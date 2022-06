Lörrach Spenden retten Leben

Von Gerhard Breuer

Lörrach. Daniel Prokoptchouk ist im Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach geboren, im Dreiländereck aufgewachsen und arbeitet in der IT-Branche in Freiburg. „Das Hilfswerk kenne ich, seit ich laufen konnte.“ Vater Nikolai Prokoptchouk kam in den neunziger Jahren nach Südbaden, arbeitete zunächst im Bauwesen und engagierte sich mehr und mehr in der Ukrainehilfe, seit zwanzig Jahren für die Mission „S’Einlädele“ in Freiburg.