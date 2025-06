Wegen Reparaturarbeiten an der defekten Polleranlage in der Basler Straße beim Aicheleknoten ist am Dienstag, 17. Juni, eine Sperrung der Zufahrt zur Fußgängerzone erforderlich. Die Zufahrt ist an diesem Tag in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr vollständig gesperrt, teilt die Stadt Lörrach mit. Anwohner und Anlieger, die eine Ausnahmegenehmigung für die Anfahrt ihres Privatparkplatzes in der Basler- oder Herrenstraße haben, können während der Sperrung über die Bahnhofstraße – Kirchstraße einfahren. Die Bushaltestellen Museum, Alter Markt und Burghof werden in dieser Zeit nicht angefahren. Die Fahrgäste können an der Haltestelle Weinbrennerstraße ein- und aussteigen.