Für die Lasser-Gugge-Explosion in der Lörracher Innenstadt am Samstag, 1. März, wird die Zufahrt zur Kernfußgängerzone ab 9.30 Uhr für den ganzen Tag gesperrt. Dies gilt auch für die Inhaber von Ausnahmegenehmigungen, teilt die Stadt mit. Für den Gugge-Corso am Abend ist die Zu- und Abfahrt zur Grabenstraße, Turm- und Palmstraße ab 17 Uhr auch für berechtigte Anlieger nicht möglich, bis der gesamte Umzug in die Kernfußgängerzone Tumringer Straße abgebogen ist. Da sich im Bereich Senser Platz/Grabenstraße und Turmstraße/Am Hebelpark den ganzen Tag größere Menschenmengen aufhalten werden, sollte sich die Zufahrt und Abfahrt zur Grabenstraße und Palmstraße auf dringend notwendige Fahrten beschränken, wird betont. Der Buslinienverkehr wird die Haltestellen Senser Platz und Grabenstraße sowie Turmstraße und Palmstraße ab 17 Uhr nicht mehr anfahren.