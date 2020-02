In der Zeit von 13 bis 14 Uhr wird zur Sicherung der Kinder die Straße Am Hebelpark/Turmstraße an der Einmündung Bahnhofstraße sowie die Zufahrt zur Fußgängerzone Senser Platz/Grabenstraße für berechtigte Anlieger an der Einmündung Spitalstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. An- und Abfahrten in diesem Bereich sind nicht möglich.

Zusätzlich wird die Basler Straße/Herrenstraße ab der Einmündung Kirchstraße in der Zeit von 13.45 bis 17 Uhr gesperrt. Ausgenommen hiervon sind Anlieger.