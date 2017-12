Lörrach Spiel Dich frei!

Lörrach-Brombach. Handballbegeisterung in der Grundschule: Unter dem Motto „Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“ findet am Freitag, 15. Dezember, von 9 bis 12 Uhr in knapp 600 Schulen in Baden-Württemberg zum achten Mal der „Grundschulaktionstag“ statt.

Bei diesem Projekt des Handballverbandes Württemberg (HVW), des Badischen Handball-Verbandes (BHV) und des Südbadischen Handballverbandes (SHV) legen mehr als 30 000 Mädchen und Jungen der zweiten Klassen das AOK-Spielabzeichen ab. Bisher fand der Grundschulaktionstag immer im Oktober statt, in diesem Jahr geht er aus Anlass der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen von 1. bis 17. Dezember in Deutschland Anfang Dezember über die Bühne. Auch in Brombach beteiligen sich etwa 75 Zweitklässler, die von den Mitgliedern der Handballabteilung der SG Lörrach Brombach betreut werden.

„Wir wollen den Schwung der WM im eigenen Land nutzen und möglichst viele Kinder für den Handballsport begeistern“, erläutert SHV-Präsident Kurt Hochstuhl. „Beim Grundschulaktionstag werden die Kinder in spielerischer Form an den Handballsport herangeführt.“ Um das AOK-Spielabzeichen zu bekommen, absolvieren die Kids sechs Koordinationsstationen und beweisen bei der Spielform „Aufsetzer-Handball“ ihr Können. Von den hohen Teilnehmerzahlen zeigt sich der Präsident des SHV überaus beeindruckt. „Ich freue mich, dass wir an diesem Tag so viele Grundschüler erreichen können“.

Der Dank des Präsidenten gilt nicht nur den Schulen, sondern „ganz besonders unseren Vereinen, die an diesem Vormittag ehrenamtliches Personal stellen und den Tag gemeinsam mit den Schulen durchführen.“ Der Grundschulaktionstag findet in enger Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg sowie unter der Schirmherrschaft von Kultusministerin Susanne Eisenmann statt. Unterstützung erfährt die Aktion zudem durch die AOK Baden-Württemberg, den Sparkassenverband Baden-Württemberg sowie dem Freundeskreis des Deutschen Handballs. „Allen diesen Institutionen gilt mein besonderer Dank für ihre Unterstützung“, so Hochstuhl.