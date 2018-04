Lörrach Spiel und Spaß rund ums Buch

Lörrach. „Willkommen! ¡Bienvenidos! Huânyíng! heißt es am kommenden Samstag, 28. April, von 11 bis 13 Uhr, wenn die Stadtbibliothek zum wiederholten Mal das Internationale Kinderfest feiert.

Alle Kinder und Eltern in und um Lörrach sind eingeladen, in der Bliothek zu feiern – der Eintritt ist frei. Am Internationalen Buffet, das von Eltern organisiert wird, können sich Kleine und Große im Anschluss an das Programm stärken. Zum Abschluss des Kinderfests lassen die Teilnehmer Luftballons steigen, und jedes Kind bekommt ein kleines Geschenk.

Das Programm wird von Kindergruppen gestaltet, die sich teilweise regelmäßig in der Stadtbibliothek treffen, um in ihrer jeweiligen Sprache zu lesen, zu singen oder zu basteln. Bei diesen Treffen sind interessierte Eltern mit ihren Kindern jederzeit willkommen. www.stadtbibliothek-loerrach.de