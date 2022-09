Lörrach Spielerisch die Welt entdecken

Die Kaltenbach-Stiftung freut sich auch über die zunehmend positive Resonanz der VHS-Sommerakademie für Jugendliche – „Fremdsprache im kreativen Tun anwenden“: So haben die 17 Teilnehmer am Summermusical eine großartige Aufführung mit eigenen englischen Texten zum Thema Handynutzung vorbereitet und dargeboten. Auch „Englisch und Schach“ fand wieder Anhänger, und „Englisch und Webdesign“ war wie in den vergangenen Jahren schnell ausgebucht. In einem Theaterkurs haben die Jugendlichen auf Englisch Techniken des Improvisationstheaters erlernt. Mit einer Woche Englisch und Töpfern schloss die VHS-Sommerakademie erfolgreich ab.

Mit dem ganztägigen Wochenangebot in den Ferien sieht sich die Kaltenbach-Stiftung in Kooperation mit der Volkshochschule Lörrach auf einem guten Weg, den Bedürfnissen von berufstätigen Familien gerecht zu werden.

„Ein herzliches Dankeschön geht an Chinderlache . Der Verein hat in den Sommerferien einer ganzen Reihe von Familien die Teilnahme sowohl am offenen- und naturpädagogischen Ferienprogramm als auch an den VHS-Kursen ermöglicht. Die Kaltenbach-Stiftung und die Familien sehr dankbar für diese Unterstützung“, betont von der Heide.