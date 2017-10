Lörrach Spielerisch zur Sprache

Von Gabriele Hauger

Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Die Förderung des Spracherwerbs hat in den Kitas hohe Priorität. Fachkräfte können sich seit sechs Jahren ohne großen Aufwand gut sortiertes Material in der Stadtbibliothek ausleihen. Dieses wurde nun mit Mitteln der Bürgerstiftung auf 170 Titel deutlich aufgestockt.

Lörrach. Tisch- und Lernspiele, spezielle Bilderbücher, Bücher zur Fachdidaktik und praktische Anleitungen in der pädagogischen Arbeit sowie Schleichtiere – alles, was zur Vermittlung der Sprachförderung im Vorschulalter wichtig ist, steht gut sortiert in der Pädagogik-Abteilung im 1. OG in der Stadtbibliothek. „Das neue Material haben wir unter Berücksichtigung der Wünsche der Fachförderkräfte zusammengestellt“, so Michaela Kern (Fachberatung für Sprachförderung und interkulturelle Arbeit der Bürgerstiftung) beim gestrigen Pressegespräch vor Ort.

„Durch dieses gute Angebot muss nicht jeder Kindergarten zum Teil teures Fachmaterial anschaffen.“ Die Ausleihe wird über die Stadtbibliothek organisiert, mit der die Bürgerstiftung schon länger bestens zusammenarbeite.

„Auch der bisherige Bestand an Fachliteratur und Spielen wurde von den Erzieherinnen intensiv genutzt“, ergänzt Bibliotheksleiterin Sabine Dietrich. Mit dem jetzigen neuen Standort und der Aufstockung werde sich das sicher noch intensivieren. Über eine stete Erweiterung des Fachmaterials würden sich alle Seiten freuen.

Daneben bietet die Stadtbibliothek schon länger auch speziell für Fachkräfte Bilderbuch-Kino, Karten für Erzähltheater und eine Medienkiste, die mit Anmeldung ausgeliehen werden können, ergänzt Dietrich.

Durch das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ wurden dieses Jahr in Lörracher Kindergärten zusätzlich zehn halbe Stellen für Fachkräfte zur Sprachförderung geschaffen, die nun von dem neuen Angebot profitieren können. Das Projekt läuft über vier Jahre. „Ein tolles Programm, mit dem man viel erreichen kann, bei dem auch die Eltern einbezogen werden und interkulturelle Arbeit geleistet wird“, lobt Kern.

Weitere Angebote

Im Pädagogik-Raum der Stadtbibliothek findet sich neben der Literatur für Fachkräfte im übrigen auch ein reichhaltiges Büchersortiment, das sich an die Eltern richtet. Sprachförderung wird im Haus insgesamt mit vielfachen Angeboten und Kooperationen groß geschrieben. So gibt es beispielsweise seit drei Jahren die Buch-Hüpfer. Drei- bis Fünfjährige treffen sich donnerstags (mit Anmeldung) in der Bibliothek vor einem Bücherkoffer mit Karl dem Känguru. Spielerisch werde dann gemeinsam gelesen, gesprochen, Sprachanreize geschaffen. „Das kommt super an“, agt Franziska Kufner (Kinder- und Jugendbibliothek). Angeboten werden auch separate Termine speziell für Erzieher mit Kleingruppen aus den Kitas.