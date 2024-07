Lörrach: Spitzensänger von Weltklasse

Traumwandlerisch sicher

Die traumwandlerische Sicherheit des Singens fasziniert bei Chanticleer ebenso wie die Durchdringung von Klang und Rhythmus. Das sind fast schon orchestrale Klänge und instrumentale Farben, die man da hört; nicht von ungefähr wurde dieser Männerchor als ein „Orchester der Stimmen“ bezeichnet. Besonders schön kommt das heraus in dem Programmmittelpunkt, den neuen Arrangements von Connerys Liederzyklus „The Rivers are our Brothers“ über die Sierra Nevada. Eine Woche hielten sich die Sänger an diesem magischen Ort auf.

Zehn Gesänge für Männerchor

Max Reger, der einzige klassische Komponist an diesem Abend, ist mit Auszügen aus den „Zehn Gesängen für Männerchor“ vertreten, romantischer Naturlyrik in typisch Regerschem spätromantischem Stil und harmonisch komplex. Reger-Lieder sind eine Herausforderung. Aber diese nimmt der „führende Männerchor der Welt“ mit Leichtigkeit an und meistert sie mühelos. Aus Reger werden so feinste vokale Edelsteine, vokaltechnisch perfekt dargeboten in absolut schwebungsfreier Intonation.

Countertenöre

Oft hört man Lieder in höchster Sopranlage und meint bei geschlossenen Augen, einem gemischten Chor mit Frauen zu lauschen. Denn die Countertenöre überwiegen in der Besetzung und übernehmen Sopran- und Altlagen. Auch wenn das Repertoire dem einen oder der anderen vielleicht zu wenig „klassisch“ war, kann man doch nur staunen über diesen phänomenalen und beweglichen Chor, der genauso atmosphärisch und klanglich suggestiv Spirituals singt wie Renaissancelieder, Gospel wie Gregorianik, Pop und Neue Musik.