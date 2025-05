Lörrach: Sponsorenlauf des CVJM

Der CVJM Lörrach veranstaltet am Samstag, 10. Mai, seinen zehnten Sponsorenlauf. Er findet wie jedes Jahr am Schulcampus Rosenfels statt. Verschiedene Spendenprojekte können unterstützt werden, darunter auch die Jugendarbeit des CVJM Lörrach. Jeder Läufer kann sich selbst Sponsoren suchen oder eine Startgebühr ( Erwachsene zehn Euro/Kinder fünf Euro) entrichten. Läufer jeder Altersklasse sind willkommen, auch Rollstuhlfahrer können teilnehmen. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um ein gemeinsames Lauferlebnis, denn jede Runde zählt, heißt es in der Ankündigung. Der Lauf beginnt um 14.30 Uhr, die Startnummernausgabe findet ab 14 Uhr statt. Start ist am Schülercafé Kamelion, Baumgartnerstraße 27, dann geht es durch den Rosenfelspark und wieder zurück. Es gibt auch eine Team-Challenge mit Preisen. Dafür kann ein Team mit bis zu zehn Personen angemeldet werden. Für Bewirtung und Kinderprogramm ist gesorgt.