Das Sportcamp biete eine ideale Gelegenheit, die Ferien aktiv zu gestalten: mit vielseitigen Sportarten, Teamspielen, Bewegungsparcours und viel Raum für Spiel und Kreativität. Ob sportlich erfahren oder einfach neugierig, laut Organisatoren sind alle Kinder willkommen. Die Betreuung erfolge durch qualifizierte Trainer der Kinder-Sportakademie, die mit viel Engagement ein motivierendes und wertschätzendes Umfeld schaffen, heißt es weiter.

Die Teilnahme am Camp kann finanziell unterstützt werden: In Zusammenarbeit mit der Organisation „direct help better future“ ist auf unkompliziertem Weg eine Förderung möglich, damit wirklich alle Kinder teilnehmen können, unabhängig von der familiären Situation. Eine kurze Kontaktaufnahme genügt, die Abwicklung erfolgt diskret und unbürokratisch, heißt es in der Ankündigung.