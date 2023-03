Energetisch nachhaltig

Die Sporthalle wird einen wichtigen Teil zur nachhaltigen Energieversorgung in Stetten beitragen: Neben der Nutzung von Sonnenenergie entsteht im Untergeschoss der Sporthalle die neue Quartierszentrale für ein lokales Wärmenetz. Die Wärme wird hauptsächlich mit regenerativen Holzpellets erzeugt. Nicht nur Schulgebäude und Turnhalle werden so mit erneuerbarer Energie gespeist. Auch den Gebäuden im anliegenden Umfeld kann damit eine äußerst CO2-arme Wärmeversorgung angeboten werden. Der Betreiber der Quartierszentrale, die Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG, beteiligt sich an den gemeinsamen Bauwerkskosten.

Nach aktuellem Stand wird der Kostenrahmen für die Sanierung und den Neubau eingehalten. Die Roh- und Spezialtiefbauarbeiten gestalten sich zwar effektiv als etwas teurer als geplant. Da die Elektroarbeiten allerdings günstiger als gedacht ausfallen, befindet sich das Projekt weiter im geplanten Budget. Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 geplant.