Lörrach Sprache als Schlüssel

Die Stadt möchte das wichtige Angebot nun institutionalisieren: in Kooperation mit der Schule sowie mit Nachhilfekräften der Schülerhilfe, koordiniert von der Integrationsbeauftragten Inga Schwarz. In Kleingruppen à drei Kinder sollen Schüler der zweiten, dritten und vierten Klassen unterstützt werden, entstandene Lernlücken abzubauen. Es soll ein festes, kontinuierliches Angebot sein, wurde beim Pressegespräch betont.

Bücher vorlesen und Hausaufgaben betreuen

Der Bedarf an der Albert-Schweitzer-Schule umfasst wohl an die 30 Kinder, die in der Nähe wohnen – die meisten mit Migrationshintergrund. Grundsätzlich sollen dort aber alle förderbedürftigen Grundschüler das Angebot nutzen können.

Um dieses professionelle Engagement weiter zu unterstützen, hofft die Stadt nun zusätzlich auf Paten. „Die können die Kinder vielfach unterstützen, ihnen beispielsweise Bücher vorlesen oder bei den Hausaufgaben helfen“, so Lutz. Jeder, der Interesse hat, kann sich melden.

Einmal pro Woche können gemeinsame Unternehmungen gemacht werden. Durch die Unterhaltung auf Deutsch könne so die Sprachkompetenz ausgebaut werden. Wer Interesse hat, eine Sprachpatenschaft für Grundschulkinder zu übernehmen, kann sich per E-Mail an die Integrationsbeauftragte der Stadt Lörrach, Inga Schwarz wenden: i.schwarz@loerrach.de