Lörrach Staatsanwaltschaft ermittelt im Fall von Pfarrer Becker

Im Zusammenhang mit der Rechnungsprüfung „wurden mir durch die Untersuchungen Fehler eröffnet, für die ich die Verantwortung trage“, schreibt Becker. Das Erzbischöfliche Ordinariat habe ihm deshalb die Vermögensverwaltung der Kirchengemeinde entzogen und diese an die stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende Patricia Brogle übertragen.

Seine oberste Prämisse sei nun, „alles mir Mögliche zu tun, um die Vorhalte aufzuklären, Notwendiges offenzulegen und vor allem dafür die Verantwortung zu übernehmen, dass der Kirchengemeinde kein finanzieller Schaden bleibt, den ich verursacht haben könnte. Dafür stehe ich ein“, betont er. Ein Weiterarbeiten sei in dieser „sehr belastenden Situation weder für die Kirchengemeinde noch für mich selbst möglich. Die Seelsorge, die mir mit allen Kräften am Herzen lag und liegt, soll aufgrund dieser Situation nicht weiter belastet werden“, so Becker. Deshalb habe er um seine Entpflichtung gebeten.

Die Situation tue ihm von Herzen leid. Becker dankte den Adressaten seines Briefs für die gute Zusammenarbeit: „Die vergangenen acht Jahre in Lörrach und Inzlingen waren für mich leidenschaftlicher Lebensinhalt, mit vielen geschenkten Begegnungen, wunderbaren Erfahrungen. Dies verdanke ich vor allem Ihnen.“

Die Erzdiözese

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt die Erzdiözese: „Das Erzbistum Freiburg ist um volle Transparenz bemüht. Im vorliegenden Fall nahm der Rechnungshof der Erzdiözese Freiburg nach einem Hinweis aus der Kirchengemeinde im März 2021 die interne Prüfung auf. Diese ist noch nicht abgeschlossen.“

Aber: „Wie wir heute Nachmittag erfahren haben, hat die Staatsanwaltschaft Lörrach nun ein Ermittlungsverfahren aufgenommen“, so die Erzdiözese. Diese werde eng mit den staatlichen Behörden zusammenarbeiten, betont sie.

Pfarrer Becker befinde sich nach wie vor in einem beamtenähnlichen Beschäftigungsverhältnis bei der Erzdiözese Freiburg – er sei derzeit lediglich beurlaubt, wird betont. Der Leiter einer Seelsorgeeinheit habe unterschiedliche Aufgabenfelder: „Deshalb konnte und durfte er bis zu seiner Beurlaubung weiter seinen seelsorglichen Aufgaben nachkommen.“

Wann die Stelle des Pfarrers von Lörrach neu besetzt werde, lasse sich momentan noch nicht abschätzen. Sie werde im Oktober ausgeschrieben. Welche beruflichen Perspektiven Pfarrer Becker in der katholischen Kirche habe, hänge vom Ergebnis der internen und externen Prüfungen ab.

Roland Jakob-Roetne

Auch der Pfarrgemeinderat kenne keine Details, sondern nur die in der Pressemitteilung der Erzdiözese kommunizierten Informationen, sagte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Roland Jakob-Roetne gegenüber unserer Zeitung. Ein Meinungsbild des Gremiums sei ihm zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht bekannt. Demnächst treffe sich der Pfarrgemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung.

Er persönlich habe mit Becker in all den Jahren ein gutes und vertrauensvolles Miteinander gepflegt: „Es war eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit.“

Eine Revision, so Jakob-Roetne, sei im Grunde ein normaler Prozess, der dazu diene, Fehler festzustellen. Dass Fehler gemacht werden, komme vor, und auch das Finden von Fehlern sei ein normaler Vorgang. Eine, so Jakob-Roetne, „direkte Schuldzuweisung in einem Revisionsprozess“ finde er nicht richtig.