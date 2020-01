Lörrach Stabwechsel im Traditions-Café

Zu den Interessenten für eine Übernahme gehörte auch eine internationale Kaffeehauskette, die den Gastraum umkrempeln und das Personal nicht übernehmen wollte. „Mit mir war das nicht zu machen“, sagt Buser, der als langjähriger Betreiber stolz auf sein Team ist, von dem einige Mitarbeiter bald schon drei Jahrzehnte dabei sind.

Das Café Pape zeichnet sich durch Jugendstilornamente am Haus und in den Wohnungen sowie eine Innentreppe mit Glaskuppel aus. Es befindet sich in bester Lage am Rande des Alten Markts. Interessenten für seine Nachfolge habe es viele gegeben, bestätigt Buser. Kaum einer habe jedoch seinen Vorstellungen für das Haus entsprochen, unterstrich er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Erhalt der Konditorei sei ihm eine Herzenssache gewesen. Buser verweist darauf, dass es in der Lerchenstadt einmal 21 Bäckereien und Konditoreien gegeben hat. Heute existieren davon nur noch drei. Das Pape gehört dazu.

1998 als Pächter des Café Pape eingestiegen

Von 1986 bis 2002 hatte der gelernte Koch das Restaurant „Lasser“ geführt. Im Jahr 1998 war er bereits parallel als Pächter des Café Pape eingestiegen und hatte sich ab 2002 mit seiner Frau Claudia ganz auf das Café mit Konditorei und Konfiserie in der Innenstadt konzentriert.

Buser führte auch schon das Berggasthaus Gersbacher Hörnle und das Naturfreundehaus in Gersbach. Zuvor war er im Hotel Excelsior beschäftigt. Bis vor zwei Jahren belieferte er das „Schwalbenäscht“ der Baugenossenschaft mit Kuchen aus der Backstube des Café Pape.

Beim Schnägge-Esse von Narrenzunft und Narrengilde am 11.11. ließ Buser die Katze aus dem Sack. In seiner Büttenrede erklärte der Zunftmeister: „Also Lüt ... es isch sowiet ... ich wird Rentner...“ und kündigte sogleich an: „I gib de Löffel ab!“, womit er die Übergabe des Café Pape an einen Nachfolger meinte. Seine Fasnachtskollegen und alle Anwesenden – darunter viele Stammgäste des Kaffeehauses – waren einigermaßen überrascht. Auch Zunftmeister Peter Quercher, der die Nachricht mit den humoristischen Worten kommentierte: „Kleinere Brötle kann Dein Nachfolger auch nicht backen.“