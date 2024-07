Lörrach: Stadt braucht Personal für Rathaussanierung

Dass für die Planung und Umsetzung der Rathaussanierung zusätzliche Mitarbeiter erforderlich sind, sei klar gewesen, sage Oberbürgermeister Jörg Lutz. Aufgrund der Komplexität des Vorhabens erwägt die Verwaltung die Schaffung weiterer Stellen, etwa einer Teilprojektleitung „Zukunft Verwaltung“, die sich mit dem Ausweichquartier und einem Raumprogramm für das künftige Rathaus befasst.

Die Stellen-Debatte

Buchauer schreibt in der Sitzungsvorlage: „Die professionelle und zielgerichtete Vorbereitung und Umsetzung des Sanierungsprojekts ist mit der bestehenden Personaldichte in den Fachbereichen nicht realisierbar.“ Die Kommune stehe unter Handlungsdruck, betonte Lutz. Die Ausschreibung der Gesamtprojektleitung wurde vom Gremium zwar mitgetragen, indes plädierten etliche Stadträte, unter anderen Ulrike Krämer (CDU) und Matthias Lindemer (Freie Wähler), dafür, die Frage weiterer personeller Besetzungen in die Hände des neuen Gemeinderats zu legen. So wird die „Zukunft Verwaltung“-Stelle zwar ausgeschrieben, doch entscheide der neuen Gemeinderat über deren Besetzung.