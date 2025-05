Lörrach: Stadt gibt der Prostitution Regeln vor

Was zugelassen ist

Nach Rücksprachen mit anderen Städten, insbesondere Freiburg, steht nun fest, dass in Lörrach zwei Bordelle mit jeweils zwölf Betten zugelassen werden sollen, was in etwa einem Bett pro 2000 Einwohnern entspricht. Schnell hat sich die Stadtverwaltung dabei auf Standorte in Gewerbegebieten festgelegt. Die Bordelle sollen – in Anlehnung an das Landesglücksspielgesetz – mindestens 250 Meter Abstand zu sensiblen Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten einhalten. Für eine gute Erreichbarkeit und bessere soziale Kontrolle hat sich die Verwaltung bei der Suche zudem auf die Kernstadt konzentriert. Bevorzugt wird nun ein Gebiet entlang der Wiesentalstraße beim Gewerbekanal. Als zweiter Standort fiel die Wahl auf das Blasiring-Areal. Pro Standort ist nur ein Bordell erlaubt.

Zulässig soll Prostitution fortan auch in Wohnungen sein, die vorwiegend zum Wohnen genutzt werden. Ausschließen will die Verwaltung dagegen solche Wohnungen, die einzig und allein zum Zweck der Prostitution angemietet wurden. Insbesondere in diesem Segment dürfte die Dunkelziffer hoch bleiben. Allen war klar, dass Prostitution in Lörrach schon heute eine Realität darstellt. Neu hinzu kommt nun lediglich der legale Betrieb mit Anmeldung und Gesundheitsberatung.