Lörrach Stadt Lörrach intensiviert Digitalisierung

Mehr und mehr wird Digitalisierung Teil des Alltags: „Auch die Art und Weise von Bürgernähe und Leistungserbringung in der öffentlichen Verwaltung wird dadurch verändert. Wir als Stadt Lörrach gestalten diese Veränderungen und werden zum Treiber der Digitalisierungskultur in unserer Kommune“, schreibt die Verwaltung in ihrem Strategiepapier, das am morgigen Donnerstag im Hauptausschuss erörtert wird.