Lörrach Stadt Lörrach will Qualität der Kinderbetreuung sichern

Die Mehrkosten

Bei der Betriebsausgabenförderung wird ein einheitlicher Fördersatz in Höhe von 70 Prozent für die Ausgabenförderung vorgeschlagen. Die voraussichtlichen Mehrkosten – im Folgenden immer pro Jahr aufgeführt: rund 40 000 Euro.

Für die Professionalisierung der Reinigung – und „um Dumpinglöhnen keinen Vorschub zu leisten“ – fallen vermutlich zusätzliche Beträge in Höhe von 30 000 Euro an. Hausmeisterkosten würden um etwa 20 000 Euro steigen. Auch der Anspruch an hauswirtschaftliches Personal wachse stetig: „Bei der steigenden Anzahl von U3- und Ganztagesplätzen mit Essens- und Schlafangeboten liegt dies auf der Hand“, so die Vorlage. Geschätzte Mehrkosten: 90 000 Euro (für externe Einrichtungen). Die Notwendigkeit zu weiterer Professionalisierung bestehe zudem auch bei Verwaltungsaufgaben (plus 30 000 Euro).

Ein einheitlicher Verzicht auf die Anrechnung der Berufspraktikanten (im letzten Ausbildungsjahr zum Erzieher) im Personalschlüssel könne als Puffer dienen, um den vorgeschriebenen Fachkraftschlüssel bei Ausfällen kurzfristig kompensieren zu können. Die Verwaltung rechnet hierfür mit einem finanziellen Mehraufwand von bis zu 340 000 Euro.

Der Träger der fünf hiesigen katholischen Kindertageseinrichtungen beantragt eine Vereinheitlichung des Fördersatzes auf 93 Prozent: aus Sicht der Verwaltung unerlässlich (plus 30 000 Euro).

Förderung für Investitionen

Die Kommune schlägt zudem eine Erhöhung der Investitionskostenförderung von 70 auf 80 Prozent vor. Schon heute seien viele Träger nicht mehr in der Lage, 30 Prozent dieser Kosten für die Sanierung ihrer Gebäude aufzubringen (plus 60 000 Euro).

Das Fazit der Verwaltung

„Die angedachten Maßnahmen führen zu einer geschätzten jährlichen Mehrbelastung des städtischen Haushaltes von bis zu 646 000 Euro“, so Oswald. Zur Sicherung der Qualität von Bildung und Betreuung für Lörracher Kinder vor dem Schuleintritt laute indes ihre „dringende fachliche Empfehlung“ diesen Anpassungen zuzustimmen.