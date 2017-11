Lörrach Stadt ohne Macht

Von Guido Neidinger

Forsche Bettler, oft mit kläffenden Hunden, und laut aufspielende Straßenmusikanten sorgen immer wieder für Verärgerung in der Innenstadt. Bürger, die hier wohnen oder arbeiten, beklagen, dass der Gemeindevollzugsdienst viel zu selten einschreitet.

Lörrach. „Seit mindestens zwei Wochen permanent, frequentiert ein offensichtlich Obdachloser mit zwei Schäferhunden die Lörracher Innenstadt“, beklagt sich der Lörracher Karlfrieder Vortisch. In der Fußgängerzone belege der Mann mit seinen Utensilien eine Sitzbank komplett. Stundenlang, meist liegend, halte er sich dort auf und spekuliere mit einer aufgestellten Blechdose auf Almosen.

Einem Anlieger, der sich darüber beklagt habe, sei es von Seiten der Stadtverwaltung abgelehnt worden, in diesem Fall tätig zu werden, weiß Vortisch. Da die beiden Hunde des Mannes keinerlei Auslauf hätten, wandte sich Vortisch jetzt an den Tierschutzverein, „um Maßnahmen zu erwirken“. Hier handelt es sich nach Vortischs Meinung um einen klaren Fall von Tierquälerei.

Keine Ausnahme: Seit Monaten hält sich ein Bettler – ebenfalls mit zwei kleinen Hunden – nahezu täglich am Brunnen im Bereich Alter Markt auf. Die beiden Hunde kläffen oft minutenlang jeden Hund an, der an ihnen vorbei kommt. Auch kleine Kinder erschrecken sich immer wieder angesichts des plötzlichen Gebells.

Dem Treiben hat ein Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes einmal Einhalt geboten. Das wirkte – allerdings nur wenige Tage. Seither sitzt der Mann wieder täglich bettelnd am Brunnen. Auch dessen Hunde haben den ganzen Tag über keinerlei Auslauf, sondern müssen auf einer kleinen mitgebrachten Fußmatte ausharren Auch ihre Notdurft verrichten die Tiere dort.

Offensichtlich ist der Bettler aus Osteuropa nicht alleine in der Stadt. Seine Gruppe ist auf verschiedenen Plätzen unterwegs. Bisweilen leihen sie sich sogar gegenseitig ihre Hunde aus.

Die Probleme seien ihm bekannt und es gebe immer wieder Beschwerden, erklärte Klaus Dullisch, der zuständige Fachbereichsleiter im Rathaus. Den Vorwurf, der Gemeindevollzugsdienst sei zu selten präsent, wollte Dullisch nicht gelten lassen. Ihm stehen eigenen Angaben zufolge elf Mitarbeiter zur Verfügung – einige in Teilzeit. Damit sei die Präsenz in der Innenstadt gewährleistet, „auch wenn wir nicht ständig jede Straße überwachen können“.

Laut Dullisch sei den Bettlern nur schwer beizukommen. Passives Betteln sei erlaubt. Nur wenn die öffentliche Ordnung gefährdet sei, „können wir einschreiten“.

Das Einschreiten wäre auch bei so manchem Straßenmusikanten nötig. Viele von ihnen beherrschen ihr Instrument kaum und halten sich nicht an die Regeln, die in einem dreisprachigen Faltblatt festgehalten sind, das im Rathaus erhältlich ist. Danach darf nur auf fünf innerstädtischen Plätzen und zu festgelegten Zeiten maximal 30 Minuten musiziert werden.

Doch Papier ist geduldig. Nur wenige Musikantenkönnen das Faltblatt lesen. Viele wollen es nicht einmal kennen. Oft wird auch mit unerlaubten, weil zu lauten Instrumenten gespielt, oder es werden Verstärker eingesetzt, was ebenfalls verboten ist.

„Im Rathaus interessiert sich niemand für unsere Beschwerden, auch nicht dafür, dass wir das jeden Tag aushalten müssen“, stellte eine Leserin ernüchtert fest. Aus einem Gefühl der Angst heraus möchte sie ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Denn, so hat sie beobachtet, oft handele es sich um regelrechte Banden, offenbar aus Osteuropa, die ihre Bettler an viel frequentierten Bereichen in der Innenstadt absetzen würden. Ein Gemeindevollzugsbediensteter bestätigte diese Beobachtung, will aber ebenfalls anonym bleiben.

Klaus Dullisch versprach, das Thema in der nächsten Besprechung mit der Polizei vorzubringen. n Siehe „Lörracher Aspekte“