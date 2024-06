Lörrach: Stadt prüft Kostenbeteiligung von Umlandgemeinden

Sanierungsstau abarbeiten

Das Gymnasium hat drei Gebäudeteile aus unterschiedlichen Epochen. Insgesamt ist der bauliche Zustand der Schule sanierungsbedürftig, doch die finanziellen Mittel für eine Generalsanierung stehen aufgrund der angespannten Haushaltslage und weiterer Schulbaumaßnahmen nicht zur Verfügung.

„Wir wollen das Gebäude in einem guten Zustand erhalten und die Nutzung für die Schulgemeinschaft weiter sicherstellen und begegnen mit dieser weiteren Maßnahme konsequent dem Sanierungsstau,“ so Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić in einer Stellungnahme der Stadt. Und weiter: „Vor diesem Hintergrund konzentrieren wir unsere Ressourcen auf die sanierungsbedürftigen Gebäudeteile wie Fenster oder Dächer und verbinden damit zugleich eine energetische Aufwertung.“