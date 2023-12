Lörrach: Stadt steht zu den Zuschüssen

Angesichts der schwierigen Haushaltslage wurden Anträge auf Investitionszuschüsse sowie neue Projekte abgelehnt. Davon ausgenommen sind die Anträge des CVJM und des FC Hauingen.

CVJM und FC Hauingen

Der CVJM hat einen Förderantrag bei der Deutschen Postcode Lotterie auf Bezuschussung von Basketballfeldern gestellt. Diese würde nahezu 80 Prozent der Kosten in Höhe von 95 000 Euro tragen. Die kommunale Zusage einer Co-Finanzierung steht unter dem Vorbehalt, dass der CVJM die Förderzusage erhält. „Mit dem relativ geringen Zuschuss von 8000 Euro könnten drei Basketballfelder geschaffen werden, was die angespannte Hallenbelegung entlasten würde“, so Kämmerer Peter Kleinmagd.