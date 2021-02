Lörrach Stadt sucht Wahlhelfer

Auch wird mit einem großen Anstieg der Briefwahl gerechnet. Die Zahl der Briefwahlbezirke, die am Wahlsonntag ihren Dienst im Rathaus ausüben, wurde daher von 8 auf 15 erhöht.

Oberbürgermeister Jörg Lutz befürwortet ausdrücklich, dass möglichst viele Wähler ihre Stimme „kontaktlos“ per Briefwahl abgeben: „Nutzen Sie das Angebot, per Briefwahl zu wählen. Auf diese Weise können wir alle dazu beitragen, auch am Wahlsonntag Kontakte zu reduzieren.“

Briefwahl kann schriftlich, per Mail an wahlen@loerrach.de oder über ein Online-Formular beantragt werden. Zudem ist es möglich, die Briefwahlunterlagen persönlich im Rathaus zu beantragen und die Stimme direkt vor Ort abzugeben. Das Briefwahlbüro ist ab Montag, 15. Februar, jeweils von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und von Montag bis Mittwoch von 14 bis 16.30 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Anstieg der Briefwahl erwartet

In Hinblick auf die Corona-Situation bittet die Stadt Lörrach jedoch, möglichst auf eine der kontaktlosen Varianten zurückzugreifen und nur in Ausnahmefällen ins Rathaus zu kommen.

Die Einteilung der benötigten 270 Wahlhelfer läuft aktuell noch. So können sich interessierte Bürger, die einen Wahldienst übernehmen möchten, unter 60 Jahre alt sind und auch sonst keiner Risikogruppe angehören, gerne beim Wahlteam unter wahlen@loerrach.de melden.

Im Urnenwahllokal sind die ehrenamtlichen Beisitzer entweder für die Ausgabe der Stimmzettel oder die Überwachung des Stimmzetteleinwurfs in die Wahlurne verantwortlich. Im Briefwahllokal wirken die Beisitzer bei der Zulassung der Wahlbriefe und der Ermittlung des Briefwahlergebnisses mit. Die Entschädigung beträgt 60 Euro im Urnenwahllokal und 50 Euro im Briefwahldienst.

Weitere Infos rund um die Landtagswahl und den Briefwahlantrag sind auf der städtischen Homepage unter www.loerrach.de/landtagswahl 2021 zu finden.