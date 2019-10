Lörrach Haupthaus bleibt geschlossen

Kleines Schulhaus bleibt offen

Der Ersatzbetrieb „geht teilweise weiter.“ Das heißt: Die ersten Klassen und die Grundschulförderklasse verbleiben im kleinen Schulhaus auf dem Gelände der Stettener Fridolinschule. Das Mittagessen wird in der Kaltenbach-Stiftung angeboten.

Die Klassen zwei bis vier werden in den Räumen der Neumattschule unterrichtet, das Mittagessen findet in der dortigen Mensa statt.

Klassen zwei bis vier in die Neumattschule

Rektorin Christine Mörth hatte am Mittwoch wegen Sicherheitsbedenken die vorläufige Einstellung des Schulbetriebs ab Donnerstag angekündigt. Sie könne angesichts baulicher Mängel „die Verantwortung für die Sicherheit der Schüler nicht mehr übernehmen“, sagte sie unserer Zeitung. Ihre Entscheidung wurde dem Vernehmen nach vom Kollegium und der überwiegenden Mehrheit der Elterschaft unterstützt.

Am Donnerstagabend hatte Oberbürgermeister Jörg Lutz signalisiert, dass die Schule am Montag wieder ihren Betrieb aufnehmen kann. Am Freitag haben sich die beteiligten Akteure indes entschlossen, mit der Entscheidung noch zuzuwarten.