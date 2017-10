Lörrach Stadt und Buch im Wandel

Von Guido Neidinger

Das Jahrbuch Lörrach für 2017 wird am 13. November öffentlich vorgestellt – traditionell im Forum der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Also alles wie immer. Nicht ganz: Es ist das letzte Jahrbuch von Waldemar Lutz und seinem Redaktionsteam. Ein Jahrbuch aber wird es weiterhin geben.

Lörrach. Eigentlich wollte der 74-jährige Verleger schon das 2017er Buch nicht mehr in Kooperation mit der Stadt herausgeben. Seinen Rückzug hatte er bei der Präsentation des Vorgänger-Werks bekundet, sich aber doch noch einmal bereiterklärt, für das jetzt fertige Jahrbuch die Verantwortung zu übernehmen. Auch der freie Journalist Wolfgang Göckel kündigte damals an, dass auch für ihn Schluss sei. Göckel ist seit vielen Jahren der federführende Redakteur des Jahrbuchs und kümmert sich unter anderem mit viel Akribie um die Jahreschronik.

Schon Ende vergangenen Jahres, als sich der Rückzug des regional orientierten Verlags von Waldemar Lutz abzeichnete, kündigte Susanne Baldus-Spingler, Fachbereichsleiterin „Medien und Kommunikation“ im Lörracher Rathaus, an, die Stadtverwaltung wolle „das Jahrbuch auf jeden Fall weiterführen“. Wie und in welcher Form müsse noch besprochen werden.

Dabei ist es geblieben. Knapp ein Jahr später erklärte Susanne Spingler gestern auf Nachfrage, dass das Projekt Jahrbuch künftig in ihrem Fachbereich angesiedelt sei. Innerhalb des Rathauses werde eine Redaktionsgruppe gebildet, die sich um die inhaltliche Ausrichtung kümmern und das Projekt koordinieren soll.

Darüber hinaus will das Redaktionsteam auf externen journalistischen Sachverstand zurückgreifen. Mit einer kompetenten Persönlichkeit sei man bereits für die Erarbeitung der Jahreschronik in aussichtsreichen Verhandlungen. Bei der Chronik sei der Blick von außen besonders wichtig, schließlich solle und dürfe es keine Verwaltungs-Chronik werden, sondern eine Chronik, die das gesamte Geschehen eines Jahres in der Stadt abbildet.

Susanne Baldus-Spingler geht davon aus, dass auch die stets reich bebilderte Chronik nahtlos fortgeführt werden kann. Diese wird immer jahresübergreifend – vom 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres – zusammengestellt.

Ob unter ihrer Leitung auch am inhaltlichen und optischen Konzept Änderungen vorgenommen werden, wollte sie noch nicht sagen. Das Konzept des Jahrbuchs mit der Chronik, die ein Drittel des Werks umfasst, und jeweils einem Schwerpunktthema, das ausführlicher behandelt wird, hat sich ihrer Ansicht nach bewährt. Ob künftig auch andere Akzente gesetzt werden, ließ sie offen.

Im Vordergrund solle jetzt erst einmal die Vorstellung des Jahrbuchs 2017 stehen. Danach werde die Stadt zu gegebener Zeit darüber informieren, wie dessen Zukunft gesichert werden kann.