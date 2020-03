Lörrach Stadt warnt vor „erheblichen rechtlichen Risiken“

Sachstand in Lörrach

Die Stadt Lörrach habe bereits seit einigen Jahren sowohl für kommunale Gebäude als auch für den Verkauf städtischer Grundstücke Energiestandards vorgeschrieben, die in die Kaufverträge übernommen werden. In diesen Standards ist laut Staub-Abt für kommunale Neubauten im Plusenergiestandard bereits eine Solarpflicht enthalten. Bei städtischen Neubauten werde dies bereits umgesetzt. Bei Grundstücksverkäufen an Private sei dies noch nicht vollständig realisiert. Hier wurden mit dem letzten Gemeinderatsbeschluss lediglich die Standards beibehalten

Derzeit könnten die Stadtwerke selbst noch kein eigenes Pachtmodell anbieten. Im Zusammenhang mit der möglichen Übernahme des Stromnetzes wäre dieses Thema zu prüfen und zu diskutieren. „Bereits heute weisen wir in der Energieberatung gerade bei größeren Dächern auch auf die Möglichkeit des Baus und der Bewirtschaftung durch Dritte hin“, so Staub-Abt. Die Stadt selbst hat Anlagen über die Genossenschaft Bürgerenergie, deren Mitglied die Stadt ist, verwirklicht.

Da eine Festsetzung der Solarpflicht in Bebauungsplänen oder Satzungen derzeit nur unter erheblichen rechtlichen Risiken möglich sei, bleibe nur die Aufnahme in die städtebaulichen Verträge oder in die Kaufverträge beziehungsweise die Übernahme der städtischen Energie-standards für private Bauherren in diesen Verträgen. „Aus diesem Grund empfehlen wir, die Energierichtlinien dahingehend zu überprüfen und zu aktualisieren, auch unter Berücksichtigung der zu erwartenden gesetzlichen Änderungen“, schreibt Staub-Abt. Ziel der Bearbeitung sei das dritte Quartal 2020. Eine Energieberatung für die Käufer städtischer Baugrundstücke wurde beim letzten Gemeinderatsbeschluss zu den Energiestandards laut Vorlage verpflichtend eingeführt. Darüber hinaus beteilige sich die Stadt am Projekt „Solar365 – Ein Dach für gutes Klima“ des Landkreises. Damit für die Interessenten die Beratung kostenlos ist, stellt die Stadt Lörrach pro Beratung 15 Euro zur Verfügung.