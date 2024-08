Lörrach: Stadt will Fenster für die Demokratie öffnen – mit vollem Programm

Das Format „Dokulive“ wendet am 17. Oktober Ingo Espenschmied unter dem Titel „Das Grundgesetz“ an, der seit 14 Jahren die Live-Dokumentationen für die Leinwand produziert. Im Rahmen der DHBW-Reihe Studium Generale widmet sich am 22. Oktober Arthur Landwehr dem Thema „Die zerrissenen Staaten von Amerika“. Zur Vielfalt der Formate zählen ebenso eine Stand-up-Comedy im Nellie Nashorn am 12. Oktober mit Patrick Salmen unter dem Titel „Yoga gegen Rechts“ und die Erfahrungsberichte am 25. September unter dem Titel „Special: Don’t f*ck up the Demokratie“, wo drei mutige Redner im Startblock Coworking Space auftreten.