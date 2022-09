Lörrach Stadt will keinen Staatsvertrag

Die Stadt, so Fachbereichsleiter Lars Frick, sei an einer grundlegenden Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus in Lörrach und der unmittelbaren Umgebung sehr interessiert. Dies zeigten insbesondere die vielen Prozesse und Projekte, die seit 2010 in Lörrach zu diesem Thema umgesetzt wurden. Durch die besondere Grenzsituation Lörrachs gilt dies laut Frick vor allem für die besondere Situation von Flüchtlingen, die in oder bei Lörrach mit unterschiedlichem Erfolg versucht haben, in die Schweiz zu entkommen. Die Geschichte der Flucht über eine zwischenstaatliche Grenze sei eine Geschichte, die beide Anrainerstaaten der Grenze betreffe.

Gedenkstätte seit 2015

Die Gedenkstätte für Flüchtlinge im ehemaligen Bahnwärterhaus in Riehen ist seit dem Jahr 2015 die erste und einzige Gedenkstätte ihrer Art in der Schweiz. Der langfristige Erhalt einer solchen Einrichtung in unmittelbarer Nachbarschaft der Grenze und der deutschen Gemeinden sei auch für Lörrach von Interesse. Man sehe es als Aufgabe an, die Erinnerung an die Flucht und Fluchtursachen im Nationalsozialismus aufrecht zu erhalten und werde dies auch in Zukunft nach besten Kräften tun.

Grüne, CDU und SPD unterstützten im Ausschuss die Argumentation der Verwaltung. Abgelehnt wurde die Forderung von Freien Wählern und FDP, einen Staatsvertrag zu forcieren.