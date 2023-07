Lörrach Stadtbibliothek feiert mit Freunden

„Ich finde es beruhigend, eine Bibliothek in der Nähe zu wissen. Wo Bücher sind, da ist es gut. Da sind Frieden und unzählige Geschichten, finden sich das Wissen von Jahrtausenden und Antworten auf aktuelle Fragen“, erklärte vor geraumer Zeit die Schriftstellerin, Musikerin und Journalistin Manja Präkels.

Unterstreichen mochten dies die zahlreichen Gäste des Festakts zum Jubiläum durchaus. Doch sie fanden auch eigene Worte des Lobes, der Anerkennung und der Ermutigung.

Blick in die Geschichte

Die Historie der Stadtbibliothek beleuchtete Stadträtin Margarete Kurfeß. Sie erinnerte an die im Jahr 1820 ins Leben gerufene Lesegesellschaft. Etwa hundert Jahre danach wurde mit gerade einmal 500 Bänden die städtische Volksbücherei eröffnet. 2003 erfolgte die Gründung des heutigen Freundeskreises.

Kurfeß würdigte die Stadtbibliothek als verlässlicher Partner in Bildung und Medienkompetenz. Sie öffne Teilhabe an Bildung und Kultur, biete gelebte Chancengleichheit und fördere das Zusammenleben in der Stadt. „Sie haben die Bibliothek zu dem gemacht, was sie ist“, lobte sie Team und Freundeskreis. „Der Freundeskreis ist mein Kind“, schwärmte Hannelore Roßkopf als dessen Initiatorin und Gründerin vor 20 Jahren.

Als Gast des Festakts präsentierte der Autor und Literaturkritiker Denis Scheck Auszüge aus seinem Buch „Schecks kulinarischer Kompass“. Das Familienzentrum beteiligte sich anderntags mit Glücksrad und Waffeln. Auch am Cafémobil, am Eiswagen und an einem Kuchenbüffet taten sich die Gäste gütlich. Derweil warb der Freundeskreis für neue Mitglieder.