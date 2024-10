Lörrach: Stadtbibliothek startet in die neue Saison

Kurz vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen zeichnet die langjährige US-Korrespondentin der „Zeit“ eine kenntnisreiche Gesellschaftsanalyse der USA und geht der Frage nach, warum die Mitte in Amerika vor dem Abgrund steht und wie es zur Erosion der bürgerlichen Mitte kam. Ein Abend für alle, die verstehen wollen, worum es im US-Wahljahr 2024 geht, heißt es in der Ankündigung.

Wer erinnert sich nicht an die Verfilmung von „Jenseits von Afrika“ mit Meryl Streep und Robert Redford in den Hauptrollen, die das Leben der Tania Blixen in die Öffentlichkeit rückte und bei vielen die Sehnsucht nach dem schwarzen Kontinent weckte? Am Donnerstag, 14. November, stellt Maren Gottschalk ihre soeben erschienene Romanbiografie „Jenseits der Ngong-Berge“ über das ungewöhnliche Leben der bekannten Dänin vor, die in Afrika die Liebe ihres Lebens fand, eine Farm aufbaute und Jahre später alles verlor.