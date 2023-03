Lörrach Stadtlauf auf 2024 verschoben

Der Stadtlauf in seiner bisherigen Planung und Durchführung stützte sich auf zwei Säulen: Personal der Stadtverwaltung, insbesondere das Team Sport im Fachbereich Bildung/Soziales/Sport, und auf großes ehrenamtliches Engagement (Streckenchef, Abrechnung der Kosten, Aufsicht an der Strecke). Insbesondere bei den ehrenamtlichen Kräften hat die Pandemie eine spürbare Veränderung gebracht. Die bisherigen ehrenamtlichen Strukturen stehen in Teilen nicht mehr zur Verfügung.

Verhandlungen mit einer professionellen Agentur waren insoweit erfolgreich, dass hier großes Interesse an der Ausrichtung des Stadtlaufs besteht. Allerdings ist die erstmalige Ausrichtung des Laufs in der Kürze der Zeit bis Mitte Juni nicht zu stemmen.