Lörrach: Stadtlauf begeistert Kids und Eltern

Eine besondere Herausforderung sei allerdings gewesen, das Engagement der Narrengilde zu ersetzen, die in diesem Jahr den Lauf nicht mehr unterstützte – wodurch zusätzliches Personal als Streckenposten und Absperrmaterial organisiert werden musste. Eine Mutter, die am Streckenrand anfeuerte, lobte in einer Pause die Organisation des Events: Die T-Shirts seien bereits am Mittwoch in den Schulen verteilt worden, was den Ablauf sehr erleichtert habe. Und auch, dass der Lauf kostenlos sei, habe die Stadt richtig gut gemacht.