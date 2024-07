Lörrach: Stadtmusik im Rosenfels

Das Finale

Im Finale tun sich die beiden Orchester aus Lörrach und Village-Neuf zusammen, bei einem französischen und einem deutschen Stück, im Wechsel dirigiert von Boyle und Mendes.

Der Eintritt ist frei. Am Ende wird um eine Spende gebeten. Von 17.30 Uhr an gibt es Sandwiches und Getränke. Bei bei schlechtem Wetter wird das Serenadenkonzert in die Schlossberghalle Haagen verlegt (Info dazu unter www.stadtmusik-loerrach.de). Der Lörracher Ortsteil und Village-Neuf sind seit Jahrzehnten partnerschaftlich eng verbunden.