Erste Kontakte nach Lörrach knüpfte der niederländische Verein, der zu den besten in der Provinz Limburg gehört, bereits Anfang 2020. Seitdem war eine Reisekommission bereits vier Mal in Lörrach, um den Aufenthalt vorzubereiten. Die Philharmonie, der Name bedeutet „Liebe zur Musik“, unternimmt regelmäßig mehrtägige Konzertreisen.

In Lörrach werden die Niederländer in der Jugendherberge übernachten. Am Ankunftsabend steht ein Dinner im Brauhaus Lasser auf dem Programm. Am Freitag probt das Harmonieorchester der Philharmonie im Haus der Lörracher Stadtmusik, ehe es am Nachmittag beim „Expedition Schwarzwald“ getauften Spiel ohne Grenzen vor allem um den Spaß geht.