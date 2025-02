Lörrach: Stadtmusik lockt viele junge Musiker an

Rückblick: Als Höhepunkte nannte er unter anderem die Sommer-Serenade im Rosenfelspark mit der Musique Municipale de Village-Neuf als Gastverein, den Besuch der Werkkapelle Spießhofer & Braun aus dem schwäbischen Heubach sowie das Adventskonzert „An Irish Blessing“ in der fast voll besetzten Bonifatiuskirche.

Ausblick: Aktuell bereitet sich die Stadtmusik auf ihr Jahreskonzert am 12. April im Burghof vor. Es steht unter dem skurrilen Titel „Marches Bizarres und andere satirische Tänze“ und verspricht ein humoristisches Programm. Um Ende Mai am Deutschen Musikfest in Ulm und Neu-Ulm teilzunehmen, bei Konzert und Wertungsspiel, tut sich die Stadtmusik mit den Musikvereinen Brombach und Hauingen zusammen. Eine ähnlich einmalige Gelegenheit, sagte Gramespacher, werde das Konzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am 26. Oktober im Burghof mit Werken des Lörracher Komponisten Ralph Bernardy sein. Vorgesehen ist unter anderem, dass die Profimusiker in Uniform mit Amateurmusikern aus Lörrach und grenzüberschreitender Umgebung gemeinsam musizieren.