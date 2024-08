Lörrach: Stadtmusik Lörrach startet in die Herbst- und Wintersaison

Unter der Leitung von Phillip Boyle bereitet sich das Blasorchester auf zwei Konzerte im zweiten Halbjahr vor: Am 12./13. Oktober erwartet die Stadtmusik den Besuch der Werkkapelle Spießhofer & Braun aus dem schwäbischen Heubach. Am Samstag, 12. Oktober, 19.30 Uhr, geben beide Vereine in der Schlossberghalle Haagen ein Konzert, an dem auch das Jugendorchester der Stadtmusik mitwirkt. Und am Samstag, 7. Dezember, 11 Uhr, steht in der Kirche St. Bonifatius das Adventskonzert an. Unter dem Titel „Irish Blessing“ ist Musik mit Bezug zur Grünen Insel zu hören.