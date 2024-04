Lörrach: Stadtmusik sucht Nachwuchs

Rückblick

Vorsitzender Daniel Gramespacher berichtete über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Beispielhaft erwähnte er das experimentelle Klangbad in der Kirche St. Maria in Weil-Haltingen, den Besuch der Philharmonie aus dem niederländischen Sittard, die Reise in die französische Partnerstadt Sens und das Adventskonzert mit der Cembalistin Weronika Paine, dazu die Mitwirkung des Jugendorchesters an der Kinderbuchmesse im Burghof.